شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه بإصلاح 22 حضانة مُعطلة بمستشفى بنها العام خلال جولة له (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مستشفى بنها التعليمي.

وأبدى «الهجان» استياءه من الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، بعد أن وجد 22 حضانة معطلة داخل المستشفى، ووجه المحافظ بإصلاحها فورًا وموافاته بتقرير بتمام الإصلاح.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ لزيارة عدد من مستشفيات مدينة بنها ومنها بنها التعليميي الجاري تطويرها بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 95%، وشدد على ضرورة دفع الأعمال لتسليمها في أقرب وقت.

ووجه بتلافي عدد من الملاحظات في أعمال الدهانات والتشطيبات النهائية للأبواب وإعادتها بطريقة صحيحة، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بشكل أفضل، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم تحميلهم أي أعباء مادية، وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة كنوع من تخفيف المعاناة عن كاهلهم بعد أن استمع لشكواهم بهذا الشأن.

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وتفقد المحافظ وحدتي الغسيل الكلوي والتي يوجد بهما عدد 61 ماكينة غسيل كلوي و4 ماكينات للطوارئ، كما استمع «الهجان» إلى مطالب المرضى ومشكلاتهم، ووجه بالاهتمام بتقديم الخدمة بشكل أفضل وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على راحتهم.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير أقسام العناية المركزة الخاصة بقسم النساء والتوليد بالمبنى القديم للمستشفى واستمع من القائمين بالإشراف على عملية التطوير إلى شرح واف عن الجدول الزمني لإنهاء وتسليم الأعمال.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مبنى جديد مكون من دورين، خاص بعلاج الأورام بمستشفى بنها التعليمي سيقدم خدمة لمواطني القليوبية بعد افتتاحه لندرة هذا التخصص بالمحافظة، وكلف بمتابعة العمل وسرعة الانتهاء من الإنشاءات لتشغيل المستشفى في أقرب وقت لخدمة أبناء القليوبية.

كما تفقد المحافظ مستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها والذي تم افتتاحه خلال العام الماضي وتفقد بنك الدم واطمأن على وجود رصيد من الدم والبلازما يفي باحتياجات المرضى والمترددين على المستشفى ووجه المحافظ بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والاهتمام بالمرضى والعمل على راحتهم.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد مركز ومدينة كفرشكر، حيث تفقد المحافظ قرية الزمرانية وموقع سوق للمواشي والخضر والذي يشكو منه المواطنون لتسببه في تعطيل الحركة المرورية يوم الأربعاء من كل أسبوع وعلى الفور كلف رئيس المدينة بتنظيم السوق والتنسيق مع الشرطة والسيطرة على الموقع حتى لا تمتد السوق خارج المكان المخصص لها، وإعادة السيولة المرورية للمنطقة، كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية بكفر تصفا للاطمئنان على سير العمل بها وانتظام تقديم الخدمة الصحية، كما اطلع الهجان على بعض الدفاتر المنظمة للعمل، ووجه بتوفير الأدوية والعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الناس.

وخلال جولة المحافظ بمدينة كفرشكر لاحظ وجود مقهى مخالف يتسبب في وجود إشغالات بالطريق العام، وعلي الفور كلف المحافظ بإزالتها وأشرف بنفسه على عملية إزالة الإشغالات ووجه بعمل محاضر للمخالفين فورا.

جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية