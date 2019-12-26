شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار صرف الأسمدة للمحصول الشتوى ومراجعة كميات توريد الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية فى وزارة الزراعة أن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة ، تواصل اجتماعاتها الدورية مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعته حصتها الشتوية المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، واستكمال باقى حصتها، بالإضافة إلى مواصلة استمرار صرف جميع مقررات الأسمدة للمحصول الشتوى.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية فى وزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن هناك تكليفات لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية لمواصلة صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية خاصة لزراعات القمح والفول البلدى مضيفا أن هناك اجتماعات دورية مع الشركات المنتجة للأسمدة لاستكمال حصتها والالتزام بتوريد كل الحصص المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة.

وتابع رئيس الخدمات الزاعية، أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، وهناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للمحصول الشتوى، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات حتى وصولها.

فيما تواصل الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، تطبيق منظومة "الباركود" وهى التتبع على الأسمدة الزراعية للقضاء على عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وبركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها الى المصنع بوصول الشحنة، والمتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.