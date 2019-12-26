شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الوزراء أبرزها اعتماد رئيس جامعة الأزهر عضوا بمجمع البحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارا باعتماد انتخاب الدكتور محمد حسين عبد العزيز المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر والدكتور جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور مدير المركز الإسلامى الدولى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من المصريين.

كما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس عددا من القرارات المهمة لرئيس الوزراء من بينها ضم بعض الأعضاء لعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وضم رانيا عبد العزيز منصور ممثلا عن جهاز المخابرات العامة لعضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بتفويض وزير الإسكان فى اختصاصات الوزير المختص بقانوم تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .

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ونشرت الجريدة عدد من قرارات الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عدد من المواطنين لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إدن سابق .

ووافق رئيس الوزراء ضمن قرارات الجريدة الرسمية على إعتبار مشروع إقتمة محطتى رفع الصرف الصحى بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة ومشروع إقامة غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار إسقاط الجنسية عن كل من عرفات يوسف عرفات فلسطينى الجنسية لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى، وإسقاط الجنسية عن علاء الدين محمد صلاح الدين من مواليد إسرائيل لتجنسه بالجنسية الإسرائيلة، وبسام أحمد عبد العاطى سليمان من مواليد القاهرة لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية، وسوزان أحمد عبد العاطى سليمان لتجنسها بالإسرائيلية.