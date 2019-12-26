شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: تصدير أكثر من 75 ألف طن فحم نباتى خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه خلال عام 2019، تم إصدار الموافقات اللازمة لتصدير ما يزيد عن 24 ألف طن، فحم نباتى لكل من ثبت جديته فى توفيق أوضاعه البيئية، وفقاً لتقارير متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية، التى ترد إلى الوزارة من لجان المحافظات خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه بذلك يصل إجمالى الكمية المصدرة من الفحم إلى ما يزيد عن 75 ألف طن فحم نباتى.

وأوضحت الوزارة، فى حصاد أنشطتها خلال 2019، أنها أجرت تطويرات لآلية التمويل من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20%، مُقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير فى أعمال التطوير، مشيرة إلى أنها وافقت على عدد 2 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتى ليصل إجمالى عدد النماذج التى تمت الموافقة عليها إلى 10 نماذج متوافقة من الناحية البيئية طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتى.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من توفيق أوضاع عدد 38 نموذج مطور، تم الانتهاء من تركيبهم والانتاج الفعلي منهم ليصل إجمالى عدد النماذج المطورة 165 نموذج مطور، بالإضافة إلى (7) مصانع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط.

كانت وزارة البيئة قد بدأت فى تنفيذ إجراءات لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى، نتيجة الأضرار الناجمة عن استخدام الطرق التقليدية لصناعة الفحم النباتى وما يتبعها من مشكلات بيئية وصحية واقتصادية، وراعت الوزارة خلال خطة تطوير مكامير الفحم، أن تتبع استخدم تكنولوجيا مستدامة بيئياً تتماشى مع استراتيجة التنمية المستدامة لمصر2030، والتي تراعي فيها ان يكون البعد البيئى هو الأساس مع تشجيع استخدام النماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتى، ونقل المكامير التقليدية الى مناطق صناعية معتمدة بعيدة عن الكتلة السكنية حفاظاً على البيئة والصحة العامة.