شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تعلن صرف معاشات 2016 للأعضاء المستحقين خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبد الرؤوف الجمل، أمين صندوق النقابة العامة بنقابة المهن الزراعية، موافقة مجلس النقابة برئاسة الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، على صرف معاش شهري مارس وأبريل لعام 2016، للبالغين منهم سن الستين، والورثة، بالإضافة إلى ضرف معاش شهور" مارس وأبريل، ومايو، ويونيه 2016"، للأعضاء المحولين على بنوك القاهرة، موضحا أنه سيتم إرسال المبالغ إلى فروع النقابة بالمحافظات، وإلى بنوك القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن مجلس النقابة خلال الثلاثة أعوام السابقة اهتم بتحسين الخدمات الصحية للأعضاء من خلال مشروع الرعاية الصحية، حتى وصلت الميزة التأمينية للأعضاء المشتركين إلى 17 ألف جنيه في السنة.

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كان الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أكد إن أحد التحديات الكُبرى التي تواجهها النقابة هي تدنى معاشات النقابة، حيث بلغت إجمالى المتأخرات لصندوق المعاشات، حوالى 500 مليون جنيه، بواقع 40 شهرًا لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن المجلس يدير أصول النقابة إدارة استثمارية بدلاً من الإدارة الذاتية غير الرشيدة للموارد، ما أتاح موارد مالية ساعدت المجلس الحالي على الانتظام في صرف المعاشات دون تقليل الفجوة.

يذكر أن النقابة العامة للمهن الزراعية، كانت قد أجرت تعديلات على قانون النقابة الحالى رقم 31 لسنة 1966، والذى أصبح لا يناسب المرحلة الحالية من تطور زراعى، واحتياجات أعضاء النقابة لتزايد أعدادهم سنويا، وخاصة أصحاب المعاشات، وطالبت الحكومة باعتماد تلك التعديلات، وإرسالها لمجلس النواب، لتتمكن النقابة من تحسين مواردها ودخولها، لتغطية احتياجاتها، وسداد متأخرات المعاشات لأعضائها.

وشهدت نقابة الزراعيين، خلال الفترة الماضية موجه من الاعتراضات من جانب أعضائها بالمحافظات، بعد تداول معلومات عن وقف صرف المعاشات لعددا من أصحاب المعاشات، وفق نصوص قانون النقابة.