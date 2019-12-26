شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قبة الفرع الدولى لجامعة القاهرة.. الانتهاء من المرحلة الأولى منتصف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مقطع فيديو للأعمال الإنشائية التى تتم فى الفرع الدولى لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، ويظهر فى الفيديو القبة الجديدة للفرع الدولى بعد الانتهاء من عمليات إنشاءها، وأعمال البناء التى تتم فى الجامعة على قدم وساق خلال الوقت الراهن، حتى تتمكن الجامعة من إنهاء فرعها الدولى فى أقرب فترة ممكنة.

وقال الدكتور الخشت، إن قبة الفرع الدولى بدأت فى الظهور، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للفرع الدولى للجامعة سيتم الانتهاء منها منتصف 2021.

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وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له أن الفرع الدولى للجامعة يهدف إلى تحقيق التميز العلمى والبحثى من خلال إنشاء محفظة للبرامج الدولية القائمة على الشراكات والدرجات العلمية المزدوجة بين جامعة القاهرة وأكبر الجامعات الأجنبية المرموقة، بنظام البرامج، كما يهدف إلى تقديم نظام تعليمي متكامل ومتميز قائم على التعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يُقام على مساحة 575 فدانًا، تضم المبنى الرئيسي الذي يشمل قبة الجامعة وبها إدارة البرامج والجامعة، كما يضم الفرع الدولي مباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، وأول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة تقترب من 1800 متر مربع، والاستاد الرياضي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، ومدينة رياضية ‏ومنطقة ترفيهية بمساحة 100 فدان، بالإضافة إلى مبني لتسكين الطلاب والطالبات على مساحة تصل 2600 متر مربع، كما يضم مجمعًا للمعامل على أحدث المواصفات العالمية، ومجمعا للحضانات العلمية وريادة الأعمال والشركات الناشئة.