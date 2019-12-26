شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالى 2019 إلى 2.6 مليار درهم، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2018 ، الذى بلغ 2 مليار درهم.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوي العاملة تلقي تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة ، أشار فيه المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد، إلى أن المصرف المركزي بدولة الإمارات أعلن فى تقريره أن قيمة تحويلات العمالة الأجنبية بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، سجل 43.41 مليار درهم، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالى 2019.

وبين التقرير أن العمالة الهنديةتصدرت قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث قيمة التحويلات التي بلغت 17.41 مليار درهم بنسبة 40.1%، تلتها باكستان بنسبة 10.2% ، وبقيمة 4.42 مليار درهم، والفلبين بنسبة 7.3% ، وبقيمة 3.17 مليار درهم ، ومصر بنسبة 6% بقيمة 2.6 مليار درهم، والمملكة المتحدة 3.8% وبقيمة 1.65 مليار درهم .

واشار المستشار العمالى ياسر عيد إلى أن قيمة تحويلات العمالة المصرية خلال عام 2016 بلغت 6.6 مليار درهم ، وفي 2017 بلغت 8.5 مليار درهم ، وفي 2018 بلغت 8.7 مليار درهم، وخلال الربع الأول، والثانى، والثالث من عام 2019 علي التوالي 2,3 مليار ، و2.68 مليار، و2.6 مليار درهم بإجمالى 7.58 مليار درهم ، وباقى الربع الأخير من العام الحالى.