شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بـ5 مدن جديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، شن عدة حملات مكثفة للقضاء على المظاهر العشوائية والتعديات بـ 5 مدن الجديدة.

وقال ممدوح إن الحملات شملت مدن (السادات – بدر – 6 أكتوبر – الشروق – حدائق أكتوبر)، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدن الجديدة كافة، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المخالفات بتلك المدن.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات بسوق المنطقة السكنية الرابعة، الناتجة عن الباعة المخالفين والمفترشين للأرصفة، والمتعدين على الطريق العام، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المختلفة بجهاز المدينة.

وقال «غنيم» إن الحملة أسفرت عن رفع 260 حالة إشغال، وتم تحرير عدد 97 محضر إشغال طريق، وكذا تحرير 219 محضر ضبط، مؤكدا استمرار الحملات حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة كافة.

وأضاف «غنيم» أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لـ8 محال مخالفة بالأسواق التجارية بمنطقتي، السكنية الرابعة، ومحور خدمات الحي الثاني، لكون المحال المخالفة تعمل بدون رخص تشغيل، ومخالفة للنشاط.

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من جانبه، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لتنفيذ عدد 17 قرار إزالة، و8 قرارات غلق وتشميع بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، ورفع 7 عدادات مياه، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة للقضاء على جميع مظاهر العشوائية.

وصرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة بالحي المتميز لإزالة الإشغالات أمام المحال والكافيتريات، والباعة الجائلين بالمنطقة.

وقال الشربيني إن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد من المعدات والتحفظ عليها بجهاز المدينة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفات أو تعدٍ تنفيذا للقانون.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم شن حملة لإزالة الحواجز الحديدية بأماكن انتظار السيارات، وكذا إزالة المصاعد العشوائية لدخول السيارات داخل المربعات السكنية بمنطقة إسكان المستقبل، وذلك للحفاظ على الملكية العامة وممرات المشاة بالمدينة.

وأشار «الغيطي» إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء بالتعامل الفوري لرفع أية حواجز، واستمرار الحملات بأنحاء المدينة كافة، بهدف الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضاري لمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر إنه تم شن حملة للقضاء على المخالفات والعشوائيات بعدة مناطق بالمدينة، وكذا اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.

وقال محمود إن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفة بقيام أحد الأفراد باستغلال أحد المحال التجارية، واستخدامه كمخزن خاص به، وكذا ضبط مركز رياضي داخل أحد المولات التجارية يعمل بدون تراخيص، مشيراً إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين، والتحفظ على المضبوطات كافة.

وزارة الإسكان تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بـ5 مدن جديدة

وزارة الإسكان تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بـ5 مدن جديدة

وزارة الإسكان تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بـ5 مدن جديدة

وزارة الإسكان تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بـ5 مدن جديدة

وزارة الإسكان تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بـ5 مدن جديدة

وزارة الإسكان تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بـ5 مدن جديدة

وزارة الإسكان تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بـ5 مدن جديدة

وزارة الإسكان تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات بـ5 مدن جديدة