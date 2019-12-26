شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحسن الطقس.. استئناف الدراسة في مدارس الإسكندرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، استئناف الدراسة بجميع مدارس المحافظة، الخميس، بعد أن جرى تعطيلها، الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس غير المستقرة حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

وأصدر «الديب» تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على المنشآت التعليمية بسبب سقوط الأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات بالمديرية والإدارات ولجان إدارات الأزمات والكوارث والسيول لإزالة تراكمات المياة من أفنية المدارس.

يأتي هذا فيما عطلت جامعة الإسكندرية الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، الخميس.