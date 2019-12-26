شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين شعلان مديرًا لإدارة خدمة المواطنين في كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 20944 بإنهاء تكليف عفاف محمد يوسف أبوزهو من العمل مديرا لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وإلحاقها للعمل بوظيفة باحث بإدارة المجالس بالديوان العام. كما قرر المحافظ تكليف عماد الدين محمد عباس شعلان، الموظف بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، للقيام بالعمل مديرا لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لحين شغلها قانونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد الدين شعلان مديرًا لإدارة خدمة المواطنين في كفرالشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.