شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على تعديل بنود منحة مساعدة للتعاون المصري الأمريكي (نص الاتفاقية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، صباح اليوم، قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والذي وقع في القاهرة أغسطس 2019 .

وللاطلاع على نص القرار: الجريدة الرسمية 26-12-2019

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