شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخميس، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهئية الوطنية للانتخابات، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الذين هنأوا الوزير بتوليه حقيبه وزارة العدل.

من جانبه، أشاد وزير العدل، خلال اللقاء، بدور الهيئة فى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، إلى جانب ما تبذله من جهد فى تيسير إجراءات التصويت للمواطنين، سواء داخل الوطن أو خارجه، وهو ما يسهم في سيادة الدستور والقانون.

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