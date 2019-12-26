شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار والأسعار وظروف الشعب الصعبة.. كل ما قاله السيسي مع الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أمس الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء.

لقاء الرئيس السيسي، تطرق للكثير من القضايا المحلية والعربية، وكانت أبرز تصريحاته:

على المستوى المحلي:

- لم يطالب أحد من الدولة المصرية، تعيين الشباب نواب للمحافظين بس البلد بلدنا كلنا.

- فكرة تعيين الشباب جاءت لإعطاء فرصة لأنفسنا لجعل الصورة الكاملة، فمصر بلد لجميع المصريين.

- الدولة حريصة على تنفيذ الإصلاح الإداري بما فيها قطاع الصناعة وهذا الهدف والمستقبل للتشغيل وتحسن الاقتصاد.

- نحن قادرون بمفردنا على مواجهة تحدياتنا باستقرارنا.

- الحفاظ على قوة مؤسسات الدولة هو الضمان للاستمرار في التنمية التي نعمل عليها.

- هناك تحديات كبيرة تقابلنا وخاصة في القطاعات المرتبطة بالجماهير وتتم معالجتها حالياً.

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- على الرغم من أن هناك انخفاضا يتم في الأسعار ولكن هناك طبقة كبيرة من شعبنا ظروفها صعبة.

- المحليات أمر مهم، ولماذا لا تكون الانتخابات المحلية مطروحة للنقاش المجتمعي بين المثقفين ليصلوا إلى تصور يمكن ان ينفذ على أرض الواقع.

- هناك تعافٍ للاقتصاد الصري، فقد أنجزت الدولة الكثير من الأمور في ملفات متعددة كالهرباء، النقل.

- بفضل تعافي الاقتصاد المصري، الدولار مرشح لكي يتراجع أكثر مما عليه الآن.

- هناك قطاعات مرتبطة بالجماهير تمثل تحديا كبيرا للدولة، ولا نستطيع اتخاذ إجراءات حادة تمس المواطنين.

- نحن نعمل بسرعة كبيرة لحل مشكلات تراكمت خلال 20 عاما مضت.

على المستوى الإقليمي:

- مصلحة الدولة المصرية أن يوجد استقرار في ليبيا.

- نتطلع إلى وحدة الأراضي الليبية وإرادة الشعب هناك تكون هي النافذة والحاكمة للوضع في ليبيا.

- مصر ركيزة حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها.

- تصريحات المسؤولين بشأن «سد النهضة» تعكس المسار الحقيقي وتوضح الأمور بشكل كامل.

- التفاوض بشأن «سد النهضة»، يسير بشكل صحيح فمطالب المياة لدينا ليست تنمية بل هي حياة.