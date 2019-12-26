شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الدوسرى يؤم المصلين فى صلاة الكسوف بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدَّت جموع المصلين، صباح اليوم، الخميس، صلاة الكسوف فى المسجد الحرام؛ اقتداءً بسنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وشهدت جنبات الحرم المكي الشريف وساحاته إقبال المصلين، وسط تكامل جميع الاستعدادات لاستقبال قاصديه من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.

وأمّ المصلين إمام المسجد الحرام الشيخ، الدكتور ياسر الدوسرى، وعقب انتهاء الصلاة ألقى خطبته التى بين فيها أن التخويف من الرحمن الرحيم بسلب تلك النعم لسويعات قليلة؛ قد يأتى لتبيان عظم المشقة حين تفقد العطايا وتزول النعم.

وأشار إلى فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عند كسوف الشمس وفزعه إلى الصلاة؛ كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: «فإذا رأيتموهما، فافزعوا إلى الصلاة".

وأوصى الدوسرى الناس بتقوى الله واجتناب المعاصي والذنوب والآثام، وأن يبادروا بالتوبة والاستغفار، وأن يلازموا الذكر والتكبير والصدقة والدعاء، وأن يتعرضوا لنفحات ربهم في الجهر والإسرار، كما أوصاهم نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام.