شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة شركة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة أير كايرو 510 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل، وتأخر إقلاع رحلة شركة النيل للطيران 113 المتجهة إلى ينبع ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى تبوك تأخرتا ساعتين بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران العربية المتجهة إلى ينبع ساعة ونصف لظروف التشغيل.

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وأوضحت المصادر الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولى شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول اوروبية ، بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها، حيث لم يتلقي برج المراقبة إيه اخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار ، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم .

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

واستعدت الشركة الوطنية للطيران، لقرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد، حيث أعلنت عن حالة الاستنفار والطوارئ القصوى لتسيير أسطولها الجوي من وإلى مختلف المدن والعواصم ، لنقل عشرات الآلاف من الوفود السياحية والركابية، حيث تشهد تلك المناسبات كثافة ركابية كبيرة.