شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: عودة الحرارة لطبيعتها السبت.. وانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، انتهاء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية غدا الجمعة، وهدوء فى سرعات الرياح والرمال المثارة وعودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة يوم السبت المقبل ستكون حول المعدل مع انحصار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصرى، اليوم الخميس، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب المدن الساحلية والوجه البحرى والقاهرة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة على مدار اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.