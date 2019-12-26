الأرصاد: عودة الحرارة لطبيعتها السبت.. وانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، انتهاء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية غدا الجمعة، وهدوء فى سرعات الرياح والرمال المثارة وعودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة يوم السبت المقبل ستكون حول المعدل مع انحصار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصرى، اليوم الخميس، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب المدن الساحلية والوجه البحرى والقاهرة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة على مدار اليوم.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 18
شبين الكوم 12 19
طنطا 12 18
دمنهور 12 18
الإسكندرية 12 18
بلطيم 13 18
مطروح 12 17
السلوم 11 18
سيوة 08 17
بورسعيد 13 18
دمياط 13 18
الزقازيق 13 19
الإسماعيلية 14 20
السويس 11 20
العريش 12 19
رفح 11 19
رأس سدر 11 20
نخل 07 19
نويبع 17 19
طابا 12 19
كاترين 00 16
الطور 11 19
شرم الشيخ 17 23
الغردقة 14 23
مرسى علم 14 23
الفيوم 10 19
بني سويف 10 19
المنيا 10 20
أسيوط 08 20
سوهاج 07 21
قنا 08 21
الأقصر 07 21
أسوان 08 22
أبو سمبل 09 21
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 18 27
أبو رماد 19 27
حلايب 20 25
رأس حدربة 21 24
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 17 28
المدينة 09 23
الرياض 11 24
المنامة 19 23
أبوظبي 17 26
الدوحة 18 24
الكويت 09 24
دمشق 05 10
بيروت 13 16
عمان 05 10
القدس 07 10
غزة 12 18
بغداد 09 21
مسقط 18 24
صنعاء 04 22
الخرطوم 14 30
طرابلس 13 19
تونس 11 20
الجزائر 09 18
الرباط 10 20
نواكشوط 16 29
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 01 07
إسطنبول 05 10
إسلام آباد 02 18
نيودلهي 06 17
جاكرتا 24 31
بكين - 07 04
كوالالمبور 23 32
طوكيو 06 12
أثينا 05 14
روما 04 14
باريس 07 09
مدريد 04 15
برلين 02 06
لندن 09 10
مونتريال - 04 - 02
موسكو - 01 10
نيويورك 04 07
واشنطن 03 10
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