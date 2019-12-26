شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف ضوابط التعرف على مدد صلاحية الأدوية قبل تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المركز القومى للمعلومات الدوائية التابع لوزارة الصحة والسكان، أن صلاحية الدواء تعتبر مؤشرًا هامًا على فاعليتها فى علاج المرض الذى تؤخذ من أجله، وبدون تدوينها على العبوات يمكن أن يتعرض المريض للخطر، حيث يجرى تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية عن طريق إجراء اختبارات للدواء بعد تحضيره للتأكد من فاعليته وثبات المادة الفعالة به وتركيزها .

وأوضح مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، أنه يتم إجراء اختبارات تحت ظروف مماثلة للطبيعية مثل الحرارة والرطوبة وتحت ظروف أقسى من الطبيعية لضمان الفاعلية.

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واستكمل مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، عند وصول دواء إلى نهاية فترة الصلاحية المدونة عليه هذا يعنى نقص تركيز المادة الفعالة إلى أقل من 90% من تركيزها الطبيعى، وتابع :من غير المحبب استخدام دواء بعد انتهاء فترة صلاحيته لضمان الحصول على التأثير الدوائى المطلوب لإنجاح الخطة العلاجية، كما أنه قد ينتج بعض المواد عن تكسير المادة الفعالة والتى قد تسبب ضررًا لصحة المريض.

وقال المركز: بعض الأنوع تحسب صلاحيتها من الاستخدام الأول للعبوة مثل قطرات العين، ويجب التخلص منها بعد شهر من بداية فتحها للاستخدام، مشيرًا إلى أن المضادات الحيوية التى تأتى فى صورة مسحوق بعد أن تحلل بالماء تكون صالحة الاستخدام حتى 14 يومًا حسب نوع المضاد الحيوى، وأغلب المضادات الحيوية يجب أن تحفظ فى درجة حرارة 2 إلى 8 درجات سيليزية "داخل الثلاجة".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت فى عام 2017 عن تدشين المركز القومى للمعلومات الدوائية، والذى يهدف إلى رفع الوعى الدوائى وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، ويقدم خدمة المعلومات الدوائية من خلال الأدلة العلمية الصحيحة والنماذج اللازمة لسير العمل والتواصل مع مقدمى الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.