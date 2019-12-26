شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف على رأس وفد من قيادات الوزارة لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه د. محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، على رأس وفد دعوي كبير من كبار قيادات الأوقاف اليوم الخميس إلى الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بـعيد الميلاد المجيد، تأكيدا على أننا نحيا معًا بروح المواطنة العظيمة، نعيش معًا مناسباتنا السعيدة، ونعمل معًا على حماية أوطاننا ورفعة شأنها، فى ضوء سماحة الأديان وعظمة الحضارة المصرية السمحة والروح الوطنية الصافية والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.



ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التهنئة لأشقاء الوطن والشعب المصرى كله والإنسانية جمعاء بعيد الميلاد الجديد والعام الميلادى الجديد، سائلا الله العلى العظيم أن يجعله عام أمن وأمان، ويسر وسلام على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.



وأكد الوزير، إننا نعمل معا كمصريين دون تمييز لخدمة وطننا وحمايته، فإننا عندما نحمى مساجدنا وكنائسنا ومعابدنا ودور عبادتنا معًا، إنما نحمى أوطاننا ونعمل على رفعتها.

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وحول نشاطات الوزارة لإعداد جيل من الدعاة يدرك لتطورات العصر ومخاطر المرحلة حددت الوزارة موعد الاختبار التحريرى للمرشحين لمسابقة الإمام المثالى، وذلك يوم الأحد 5 يناير المقبل، فى تمام الساعة التاسعة صباحا بمسجد النور بالعباسية، وتكون مكافأة الفائز خمسين ألف جنيه.



ويناقش المجلس الاعلى للشئون الاسلامية فى الجلسة القادمة موضوع باب المرأة والأسرة فى مجلة منبر الإسلام، ومجلة الفردوس (مجلة كل الأطفال)، فيما تُعقد لجنة السنة والسيرة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف غدًا الخميس فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا برئاسة د. أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وذلك لمناقشة جدول أعمال اللجنة، والذى يتضمن استكمال إعداد الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية وغيرها من الأعمال.