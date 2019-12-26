شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بسبب حالة الطقس سلطة المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم والمتحدث باسم الوزارة، أن تعطيل الدراسة لأى مدة زمنية بسبب حالة الطقس السيئ فى أى محافظة هى من سلطات المحافظين أنفسهم، بناء على رؤيتهم الخاصة على أرض الواقع فى محفظاتهم، قائلاً:"كل محافظ له الحق فى تعطيل الدراسة طالما كان يرى أن ذلك يحافظ على أرواح التلاميذ".

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة تواصلت أمس الأربعاء مع محافظات "الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح"، والتى شهدت تقلبا فى حالة الطقس، حيث تم تعطيل الدراسة فى محافظتى مطروح والإسكندرية، مؤكدًا أن الوزارة ترفع حالة الطوارئ فى القاهرة والمحافظات لمواجهة الطقس السيئ.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم إعادة التمركز والانتشار لسيارات الكسح فى الاسكندرية بحيث يتم استيعاب كميات الأمطار، كما تم توجيه كافة المحافظات وخاصة المحافظات التى تشهد عدم استقرار فى الأحوال الجوية بالمرور والتأكيد على أن نظافة وتطهير المصارف ومخرات السيول وبالوعات الصرف الصحى.

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وتشهد عدد من محافظات مصر حالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتعرض البلاد لنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة، وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية متوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبل، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مما يزيد احساس المواطنين ببرودة الأجواء.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت حالة الطوارئ فى المحافظات تحسبا لتقلبات الطقس بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتشديد على ضرورة عمل غرف عمليات الوزارة والمحافظات على مدار الساعة والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء تحسبًا لأى طوارئ قد تشهدها المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية.