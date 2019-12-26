عدم حرمان أي طالب من الامتحان.. تعليمات هامة من التعليم لمديري المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لمديري المديريات، لتعميمهما على مديري الإدارات ومديري المدارس قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشددت التعليمات على ضرورة التأكد من استلام كل الطلاب الكتب الدراسية، والسماح لجميع الطلاب بأداء الامتحانات المقررة في توقيتاتها، وعدم حرمان أي طالب من أداء الامتحان.

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كما نصت التعليمات على قبول الكشوف المجمعة والمقيد بها الطلاب القائمين بسداد الرسوم الدراسية عن طريق إحدى الجهات المعتمدة لتحصيل الرسوم، وعرض موقف أعداد الطلاب المتأخرة في سداد الرسوم الدراسية على كل من (قطاع التعليم العام/ قطاع التعليم الفني)، وفتح منافذ تحصيل الرسوم الدراسية لكل من ( مكاتب البريد/ شركة فورى).

وطالبت الوزارة مسئولي التعليم بفتح منفذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت وقدرها 100 جنيه من خلال (مكاتب البريد فقط)، لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولى، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الأولى والثانية.​