مصر | تشريح ودفن جثة مسن توفي داخل منزله بالمطرية

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أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفيا داخل منزله، وإرسال بيان بالصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، إخطارا من الرائد محمود الحسيني، معاون أول مباحث قسم شرطة المطرية، بتلقي بلاغ من أحد الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد الشقق بدائرة القسم.