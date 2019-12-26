مصر | ربنا يفضحكم.. النيابة الإدارية تحيل مدير عام بوزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربنا يفضحكم.. النيابة الإدارية تحيل مدير عام بوزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تطاولها على زملائها بالتعدي عليهم بألفاظ غير لائقة.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 300 لسنة 61 قضائية عليا، أن سلوى محمد أمين، مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكا معيبا ولم تلتزم بمدونات السلوك الوظيفي بأن تعدت بألفاظ غير لائقة على زملائها في العمل بألفاظ تشكل قذفًا في حقهم.

وكانت النيابة الإدارية للزراعة (القسم الثاني) تلقت بلاغًا من جمال علي عبد المقصود، المفتش المالي بالإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية ومريم صابر، مدير إدارة الرقابة الإدارية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضد سلوى محمد أمين، مدير عام الرقابة المالية والإدارية لقيامها بالتعدي عليهما بالسب والقذف والتلفظ في حقهما بألفاظ غير لائقة على مرأى ومسمع من زملائهما بقولها "انتم كفرة وربنا يفضحكم أكتر ما أنتم مفضوحين” ووعدتهما بالتنكيل بهما.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمتها.