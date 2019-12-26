شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الصيد في بحيرة البردويل لمدة ٤ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة بحيرة البردويل إغلاق البحيرة بشمال سيناء، ومنع الصيد في المسطح المائي للبحيرة، بعد انتهاء موسم الصيد الحالي.

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وأكد اللواء أمجد الراعية مدير عام بحيرة البردويل، أنه تقرر إغلاق البحيرة لمدة ٤ أشهر، حتي تتاح فرصة توالد وتكاثر الأسماك ونمو حجم الزريعة والأسماك الصغيرة علاوة على استكمال أعمال التطوير التي تجري بها، مشيراً إلى افتتاح موسم الصيد الجديد في نهاية شهر أبريل المقبل.

وقال إن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل يبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسى هي: مرسى أغزيوان وبه 700 مركبا، مرسى التلول وبه 375 مركبا، ومرسى النصر وبه 178 مركبا.

ولفت إلى أنه يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، وأن عدد الصيادين يبلغ نحو 3000 صياد ونحو 1000 من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.