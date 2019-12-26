شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ظاهرة كسوف الشمس فى عدد من الدول منها الإمارات وسيريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الآن ظاهرة كسوف الشمس، بعدد من الدول منها الإمارات والسعودية وسنغافورة وسيريلانكا.. وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية، أكد أن الكرة الأرضية ستشهد الكسوف الحلقى للشمس، فى "الهند، سيرلانكا، سنغافورة، أندونيسيا، وبعض مدن الإمارات العربية المتحدة، رأس روبس بسلطنة عُمان، الهفوف بالمملكة العربية السعودية، وجنوب الدوحة"، وخلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقى ما يقارب من 12 ألفا و900 كيلومتر من سطح الأرض ومغطياً مساحة عرضها 118 كيلومترا.

موعد كسوف الشمس

وفى مصر، أوضح معهد الفلك، أنه يمكن رؤية نهاية الكسوف الجزئى بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية "سواحل البحر الأحمر" في رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفى الغردقة لمدة 7 دقائق، وفى سانت كاترين لمدة 6 دقائق، وفى شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفي القصير لمدة 12 دقيقة، وفى مرسى علم لمدة 15 دقيقة، وفى شلاتين لمدة 20 دقيقة، وفى أبو رماد لمدة 26 دقيقة، وفى حلايب لمدة 27 دقيقة.

ويؤدى المسلمون صلاة كسوف الشمس اتباعًا لسنة النبى صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

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صلاة كسوف الشمس

وأوضحت دار الإفتاء، أن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر ركعتان فى كل ركعة قيامان، وقراءتان فى القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وتابعت دار الإفتاء: "أعلى الكمال فى كيفيتها أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور فى الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول فى الطول فى كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم".

وأضافت دار الإفتاء: "ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس، لأنها نهارية، ولا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما".