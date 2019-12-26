شكرا لقرائتكم خبر عن هل رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها تعتبر وصية؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من خلال الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء نصه: "هل رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها تعتبر وصية؟، حيث أكدت أن رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها لا تعتبر وصية ولا يجوز أخذ هذه الأموال للحج، وقالت دار الإفتاء خلال إجابتها عن السؤال: "لا تعتبر رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها وصية، فلا يجوز أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج عن ابن المورثة المتوفَّى قبلها لمجرد أنها كانت ترغب أن تحج عنه في عامها المقبل من غير أن توصي بذلك"، مضيفة استكمالاً للإجابة عن السؤال: "ويجوز أخذ الأموال التي كانت ستحج بها لرعاية أبناء ابنها المتوفى قبلها".

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، كانت قد أوضحت فى فتوى سابقة خلال بث مباشر عبر صفحتها على "فيس بوك"، الفرق بين الميراث والوصية، حيث أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الميراث أنصبة معلومة تجب فى التركة، ولكن الوصية الواجبة هى استحقاق فى التركة وهى واجبة لأنها تجب فى التركة قبل تقسيم الميراث، ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاده بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير عوض حال حياته فتسوفى هذه الوصية من التركة ثم الباقى يكون هو الميراث".

Advertisements

وتنشر دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسئلة فقهية وإجابتها من صحيح الدين عبر منشورات مكتوبة أو مقاطع فيديو تنشرها من وقت لآخر أو إجراء بثا مباشرا على الصفحة والإجابة مباشرة على أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى بالدار، مثل الشيخ مجدى عاشور، والشيخ أحمد وسام، والشيخ أحمد ممدوح.