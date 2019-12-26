شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجميل مداخل قرى منشأة القناطر والبدء فى رصف 5 طرق بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء حسين لبيب، أعمال تطوير وتجميل بمدخل القرى وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال النظافة والارتقاء بمستوى النظافة اللائق بالوحدة، حيث قامت الوحدة المحلية بوردان بحملة لرفع القمامة من مناطق طريق جسر النيل، وسور المدرسة الحديثة، كما نفذت الوحدة المحلية بالمنصورية حملة لرفع القمامة من مناطق شارع الوحدة ونقطة شرطة المنصورية، وتقليم أشجار النخيل بالمنصورية.

ونفذت الوحدة المحلية ببرقاش حملة لرفع القمامة من مناطق "منطقة تاكى بمنشية رضوان، وقنطرة النمر بذات الكوم، واستكمال أعمال تجميل بطريق الملك بمنشية رضوان مدخل سوق الجمال، كما تم رفع القمامة من منطقة المسجد الكبير.

وفى السياق تابع اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، بصحبة إدارة المشروعات بالمدينة بالمرور والمتابعة، ما تم أعمال بشارع العمدة بأوسيم، تمهيدًا لبدء رصف الشارع، وذلك ضمن أعمال تحسين شوارع مركز ومدينة أوسيم.

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كما واصل حى العمرانية جهوده فى رفع كفاءة منطقة العمرانية الشرقية بالتعاون مع قاطنى المنطقة فى إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة من أعمال تجريد الأتربة ورفع كفاءة النظافة والإنارة والتشجير، تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية .

كما دفعت هيئة نظافة الجيزة برئاسة شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، فرق النظافة حيث تم رفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس ودهان البلدورات وإزالة الملصقات من أعلى أعمدة كوبري الجيزة المعدنى، كما تم الدفع بفرق النظافة بشارع محمود عزمى وشارع مراد وشارع البحر الأعظم، إضافة الى غسيل ونظافة وتجميل ميدان الجيزة.

وبدأت أجهزة المحافظة فى رصف بعض الطرق بالعياط ضمن الخطة الاستثمارية وهى "طريق عزبة الشراقوة وعزبة بطرس ومدخل الكنيسة وقوت القلوب ورصف طريق مصنع الزيوت والصابون باتجاه طراد النيل"، وذلك تحت اشراف المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومتابعه مهندسى المديرية.