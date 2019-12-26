أخبار مصر | اليوم أمطار.. والأرصاد تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم أمطار.. والأرصاد تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحسن بداية من الثلاثاء وتنتهي يوم الجمعة، لافتًا إلى أن ذروة الحالة في السواحل الشمالية كانت الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن اليوم كانت ذروة الحالة بالنسبة للسواحل الشمالية والغربية، متابعًا: "ستبدأ الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية الشرقية في بورسعيد وسيناء وغيرها".

ونوه بأن هناك فرص لسقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم، ولكن أقل حدة من أمس، وأن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على القاهرة، وهناك نشاط في الرياح ولكن أقل حدة من اليوم أيضًا.