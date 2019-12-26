شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تعلن عن إزالة 50 ألفًا و489 حالة تعدٍ على نهر النيل منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل 62 قرار إزالة للتعديات المقامة فى محافظات "الجيزة، أسيوط، الغربية، أسوان"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى جرت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 50 ألفًا و 489 مخالفة، ويأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له، أنه جرى تحرير 58 ألفًا و 76 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على المخالفات وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

يشار إلى أن هيئة الصرف نفذت خلال الأسبوع الماضى العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى، والتى بلغت 41 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 3 محافظات، وأسفرت الحملات عن تنفيذ 10 فى نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية بعدد 10 مخالفات، بالإضافة لتنفيذ 19 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بنى سويف بعدد 19 إزالة، و12 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط بعدد 12 إزالة.