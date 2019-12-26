شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التسجيل الالكتروني لاستمارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وأعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات بــوزارة التربية والتعليم عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

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ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب وكلمة السر) التي يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها ،وذلك عبر الرابط التالي:

http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/

وطالبت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، جميع مديري مدارس الثانوي العام، بضرورة تقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الإستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات المطلوب دفعها خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020، للتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية والدراسات التكميلية الصناعية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفان امتحانات الثانوية العامة، حيث يلتزم الطالب بدفع 2 جنيه رسم امتحانات عند التقدم للمرة الاولى أو المرة الثانية، و202 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة، بالاضافة إلى دفع 100 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.