شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في جامعة القاهرة لمواجهة تقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نواب الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة، بالتنبيه على الإدارات الهندسية وإدارة الحماية المدنية بالمتابعة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتشغيل الطوارئ بالإدارات الهندسية، وسرعة التعامل مع أي موقف قد يطرأ، وذلك في ضوء تقلبات الطقس وحركة الرياح التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية.

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