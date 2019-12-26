شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن غرامة فقد أو تلف التابلت لطلاب الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم فتح منفذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت وقدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الاول الثانوي للمرة الاولى، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الأولى والثانية.

وأكدت الوزارة في خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية، على ضرورة استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية، وذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/ 2020.

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كما أكدت وزارة التربية والتعليم السماح لجميع الطلاب بآداء الامتحانات المقررة في توقيتاتها المقررة، وعدم حرمان أي طالب من الامتحان، مشيرة إلى ضرورة قبول الكشوف المجمعة والمقيد بها الطلاب القائمين بسداد الرسوم الدراسية عن طريق احدى الجهات المعتمدة لتحصيل الرسوم، وعرض موقف اعداد الطلاب المتأخرة في سداد الرسوم الدراسية على كل من قطاع التعليم العام وقطاع التعليم الفني، علما بأنه تم فتح منافذ تحصيل الرسوم الدراسية لكل من مكاتب البريد وشركة فورى.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء حول حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، مُؤكدةً أن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة «التابلت» وكذلك حالات (السرقة- الفقد- التلف- الحريق- الكسر)، ففي حالة فقد أو سرقة التابلت يقوم الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من محضر الشرطة، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت، وصورة طبق الأصل من ايصال سداد التأمين، بجانب تقديم إثبات قيد للطالب حديث، وصورة من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته، وصورة بطاقة ولي الأمر، بالإضافة إلى سداد رسوم قدرها 675 جنيهاً بخزينة الوزارة.

أما في حالات الكسر والتلف فيلتزم الطالب بتقديم المستندات السابق ذكرها، بالإضافة لشهادة من الوكيل تفيد بأن جهاز التابلت لا يجدى به الإصلاح.