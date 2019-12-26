شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقيم صلاة الكسوف فى الحرمين الشرفيين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كل من إمارة مكة المكرمة والمدينة اليوم الخميس، إقامة صلاة الكسوف فى الساعة 7 صباحًا، حيث يؤم المصليين بالحرم الشريف الشيخ ياسر بن راشد الدوسرى، بينما يؤم المصليين فى الحرم النبوى الشيخ على الحذيفى، ويعتبر الكسوف حدث فلكى نادروالذى يأتى تزامنا مع نهاية شهر ربيع الآخر وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ، حيث كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم الخميـس 26 ديسمبـر، كسوفا حلقيا للشمس.



إمارة المدينة المنورة Advertisements

إمارة مكة

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أن هذا الكسوف سوف يرى حلقياً في (الهند – سيرلانكا – سنغافورة – أندونيسيا – بعض مدن الامارات العربية، المتحدة – رأس روبس بسلطنة عُمان – الهفوف بالمملكة العربية السعودية – جنوب الدوحة)، وخلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقى ما يقارب من12ألف وتسعمائة كيلومتر من سطح الأرض ومغطياً مساحة عرضها 118ك،

وكانت قد نوهت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه، وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.