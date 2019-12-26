صور.. سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، منذ قليل، وذلك على خلفية موجة الطقس السيئ وحالة عدم استقرار فى الجو، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. Advertisements

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