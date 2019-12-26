شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات وزارة الصحة للمدارس لمنع انتشار الأنفلونزا × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإجراءات التى يجب اتباعها للحد من انتشار الأنفلونزا بين طلاب المدارس، خاصة مع الزحام فى الفصول المدرسية، وحلول موسم الأنفلونزا فى فصل الشتاء، والتى جاء من بينها ضرورة المداومة على تنظيف الأسطح باستمرار، والامتناع عن تقبيل الآخرين، خاصة إذا ظهرت على الشخص أعراض الإصابة بالإنفلونزا.. ”الخليج 365” يستعرض تحليلا معلوماتيا حول تعليمات وزارة الصحة إلى المدارس لمنع انتشار الأنفلونزا بين الطلاب.

1- ضرورة عدم قيام أى منشآت تعليمية بإعطاء إجازة لفصل أو مدرسة لوجود مصاب بفيروس الأنفلونزا.

2 - يجب إعطاء المريض أو المصاب بالأنفلونزا أجازة وحده فقط .

3 - توجيه الشخص المصاب إلى عيادة التأمين الصحى أو الطبيب المعالج لتوقيع الكشف الطبى سريعًا.

4 - يجب قضاء أقل فترة ممكنة مع الأشخاص المصابين بمرض الأنفلونزا.

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5 - الحرص على تغطية الأنف والفم جيداً عند التعامل المباشر مع مريض الأنفلونزا.

6 - تغطية الأنف والفم جيداً عند العطس أو السعال بمنديل أو بالأكمام.

7 - التهوية الجيدة لأماكن المعيشة والفصل الدراسى مع فتح النوافذ قدر الإمكان.

8 - المداومة على تنظيف الأسطح باستمرار، والامتناع عن تقبيل الآخرين إذا ظهرت على الشخص أعراض الإصابة بالإنفلونزا.

وكان مركز التطعيمات القومى بوزارة الصحة، قد أكد أنه لا جدوى من تكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة فى تحسين مناعة الشخص ضد الأنفلونزا، إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم، حيث كشف المركز عن الفئات المستهدفة باللقاح خلال موسم الشتاء من كل عام، الأطفال بالسنين الخمسة الأولى من العمر وكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة وأصاحب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى وأصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة، ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة، وتابع: تشمل الفئات المستهدفة بالتطعيم أيضا السيدات الحوامل والعاملين بالمجال الصحى.

وأوضح المركز أن لقاح الأنفلونزا الموسمية يحقن إما فى عضلة الفخذ الأمامية أو فى عضلة الكتف ويحظر تماما إعطاء أى لقاح بعضلة الإيليا الخلفية.