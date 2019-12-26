شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تنشر سيارات إغاثة وتخصص خطًا ساخنًا لمواجهة آثار الأمطار والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور ، سيارات للإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بموجة أمطار ورياح مثيرة للأتربة، وتقوم تلك المركبات بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

كما كثفت إدارات المرور من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشددت إدارة المرور أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، فى حالة هطول الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

وطالبت إدارة المرور ،جميع السائقين بتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية فى حالة ظهور رياح مثيرة للأتربة ، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وشددت إدارة المرور على قائدى السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع والنور الأمامى فى الوضع المنخفض.

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وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار "الحارة المرورية" مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، واستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا و استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أطرافه مطلقاً.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا اليوم الخميس، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اأﻣﻄﺎر ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اأﻧﺤﺎء، تؤدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة ، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى صفر درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى الجمعة المقبلة، حيث كشفت أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.