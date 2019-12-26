شاهد فى دقيقة.. العالم يترقب كسوفا حلقيا نادرا للشمس اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال ساعات ، مع حدث فلكى نادر وهو الكسوف الحلقى للشمس النادر، والذى يأتى تزامنا مع نهاية شهر ربيع الآخر، وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ، حيث كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم الخميس 26 ديسمبر الجارى، كسوفا حلقيا للشمس. وينشر "الخليج 365" لقرائه فى نقاط مبسطة تفاصيل كسوف الشمس الحلقى، كما يلى: الكرة الأرضية تشهد اليوم كسوفا حلقيا للشمس آخر كسوفات 2019 الكسوف سوف يرى فى: مصر والهند وسيرلانكا وسنغافورة وأندونيسيا وبعض مدن الإمارات الكسوف يرى حلقيا أيضا فى: رأس روبس بسلطنة عُمان، والهفوف بالسعودية، وجنوب الدوحة عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 97% من كامل قرص الشمس الكسوف يستغرق 5 ساعات و36 دقيقة تقريباً Advertisements في مصر يمكن رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على سواحل البحر الأحمر فى رأس غارب لمدة 3 دقائق يمكن رؤية نهاية الكسوف الجزئي في الغردقة لمدة 7 دقائق وسانت كاترين لمدة 6 دقائق، وشرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق كما يرى في القصير لمدة 12 دقيقة وفي مرسى علم لمدة 15 دقيقة وشلاتين لمدة 20 دقيقة وأبو رماد لمدة 26 دقيقة وحلايب لمدة 27 دقيقة يحظر على المواطنين النظر إلى الشمس مباشرة أو اثناء أطوار الكسوف الشمسي فنورها وحده قادر على إلحاق الأذى بالعين

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