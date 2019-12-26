شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم مشروعات الدولة بالفيوم فى توفير مزيد من فرص العمل بالمحافظة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فؤاد، أمين حزب الحرية بمحافظة الفيوم، أن الزيارة التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة الفيوم تعد زياره غالية وهامة انتظرها أبناء الفيوم كثيرًا، خاصة مع افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى بمركز يوسف الصديق، حيث افتتح الرئيس السيسى المجزر الآلى ومزرعة التثمين، والتى تستوعب أكثر من 50 ألف رأس ماشية، وهذا المشروع الضخم يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للشباب، متابعا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أهالى محافظة الفيوم رأوا تلك الزيارة بأنها تاريخية، وسوف يترتب عليها مزيد من المشروعات الضخمة لأبناء محافظة الفيوم فى مجالات عدة، خاصة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا شديدًا بتنمية الصعيد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك فى افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى فى محافظة البحيرة، من خلال الفيديو كونفراس، وذلك على هامش مشاركته فى افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل فى مدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مشكلة القطاع الحكومى على مدار السنين الماضية هى ثقافة الإدارة والاستمراية فى متابعة المشروعات، قائلاً: "القضية قضية إدارة وثقافة تشكلت على مدى سنين طويلة.. بعد ما تعمل وتصرف تلاقى النتيجة إن القطاع الخاص عامل نصف اللى بتعمله وهو يكبر ويتضاعف وإحنا حاجتنا بتتآكل سنة بعد أخرى.. القضية فى بلدنا والحكومة هى إدارة هذه المنشآت".

وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الفيوم أمس الأربعاء: "لو جيت قلتلى إن ممكن أخلى نسبة للقطاع الخاص فى بعض المشروعات.. تعالوا خشوا واشتغلوا وتبقى المصلحة مشتركة للقطاع الخاص والدولة"، حيث شهد الرئيس افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، ويأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.