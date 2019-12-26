شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف تفاصيل مسابقة صعود أول مصرى للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن تفاصيل إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020، موضحاً أن من مهام وكالة الفضاء بعد تفعيلها فى أغسطس الماضى، بأن تضع برنامج الفضاء المصرى خلال 10 سنوات، وتم البدء فى البرنامج، وسيعرض على مجلس إدارة الوكالة ويصدق عليه من رئاسة الدولة، موضحاً أنه لدينا برنامج لإرسال مواطن مصرى إلى المحطة الفضائية، وهو على ثلاث مراحل، أولهم 3 سنوات يكون فيه برنامج يعلن عنه ويتيح للمواطنين أن يكون مؤهل ليدخل فى مرحلة التأهيل الفضائى للمعيشة فى محطة الفضاء الدولية، فبالتالى الثلاث سنوات الأولى، بعد التصديق على برنامج الفضاء الوطنى من مجلس إدارة الوكالة يكون الإعلان عن المسابقة، وشروطها والتقديم فيها مواصفات قياسية عالمية، لمن يجب أن يجتاذوا اختبارات نفسية وبدنية وعلمية معينة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان.

وتابع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية: "الامتحانات ليست سهلة، لأن المقاييس العالمية، تنص على مواصفات معينة، وخاصة من الناحية البدنية والنفسية، حيث العلمية أسهلهم"، موضحاً أنه بعيداً عن المسابقة، فإن هناك ثقافة اللامستحيل، حيث أن هذا البرنامج يخلق هذه الثقافة لدى الشباب المصرى.

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وكان الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، دعا الشباب المصري للمشاركة الفاعلة في المسابقة المزمع إطلاقها في أول العام الجديد 2020 لصعود أول مواطن مصرى للفضاء.

ووجه القوصي، دعوة مفتوحة إلى الشباب من الجنسين (الذكور والأناث) للتقدم فى المسابقة التي ستقام لتأهيل اثنين من المواطنين للصعود إلي الفضاء، قائلا: بنصح الشباب والشابات أن يتقدمون للمسابقة ويحاولون.