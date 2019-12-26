شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 50 بلاغا عن حوادث تلوث بحرى بالزيت خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إن الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية استقبلت 50 بلاغا عن حوادث التلوث عام 2019 من خلال غرفة العمليات المركزية، مشيرة إلى أن الحوادث خاصة بوقائع تلوث بحرى بالزيت، وأوضحت الوزارة، فى حصاد أنشطة وزارة البيئة خلال 2019، أنه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية طبقا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية والخطط النوعية المتخصصة بمشاركة الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية وإدارات الجهاز المختلفة، تم التعامل مع البلاغات بدفع مجموعات عمل لمعاينة الحوادث وتقييمها، والعمل على مكافحتها وإزالة التلوث واعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وأشارت إلى أنه تم تصنيف هذه الحوادث طبقا لموقعها الجغرافي ونوعية الحوادث، حتى يمكن إعطاء مؤشر عن مواقع تكرار الحوادث ونوعيتها.

كما شاركت وزارة البيئة في تدريبين عمليين على كيفية مواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت بالتعاون مع هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، ومركز البحث والانقاذ للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مراجعة 22 خطة طوارئ خاصة بالشركات والموانئ البحرية للاستعداد لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير وتحديث نظام تقييم التأثير البيئي لضمان زيادة فاعليته مع زيادة إنهاء إجراءات مراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات، حيث تم مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي لعدد 7747 من المشروعات المختلفة، خلال الفترة المستهدفة فى خلال جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

ولفتت إلى أنها حققت استجابة لشكاوى المواطنين الواردة من بوابة الشكاوى الحكومية للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، بنسبة 100% علاوة على الشكاوى الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي، ومنها شكاوى المواطنين ضد الكافيهات حيث تم التفتيش على عدد من الكافيهات والمطاعم الكائنة بمحافظتي القاهرة والجيزة وغلق عدد من الكافيهات المخالفة فى عدد من الاحياء لعدم التزام مسؤولي الكافيهات بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.