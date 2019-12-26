شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: 95 مرشحًا بالانتخابات حتى الآن من بينهم 7 على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لـأطباء الأسنان، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، إن إجمالى عدد المُرشحين خلال خمسة أيام من بدء تلقى أوراق الأطباء الراغبين فى الترشح، هو 95 طبيبًا، وذلك على كل المقاعد، سواء مقعد النقيب العام، أو عضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات لليوم السابع، أن مقعد النقيب العام ترشح عليه حتى الآن 7 أطباء فقط، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة الأعداد خلال الفترة المتبقية لتلقى طلبات الترشح، مشيرًا إلى أن اللجنة ستغلق باب الترشح يوم الأثنين 30 ديسمبر الجارى، بالنسبة لتقديم الطلبات بشكل شخصى، مع استمرار عمل اللجنة حتى الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، لتلقى طلبات الترشح من خلال البريد.

وأشار إلى أنه سيتم البدء فى فتح باب الطعون يوم الأحد 5 يناير 2020، وحتى الخميس 9 يناير المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب التنازلات بين المرشحين على مستوى الجمهورية يوم الأحد 12 يناير، وحتى يوم الخميس 30 يناير المقبل.

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كما سيتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، يوم الخميس 6 فبراير 2020، تمهيدًا لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم الخميس 21 فبراير المقبل، والدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 فبراير المقبل.

كانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، يوم السبت 21 ديسمبر الجارى، وبلغ إجمالى أعداد المرشحين بانتخابات التجديد النصفى في أول أيام فتح باب الترشح 42 طبيبا للأسنان على كل المستويات، من بينهم 5 على مقعد النقيب العام، هم: "خيرى المرسى، سعيد الباسطى، ايهاب هيكل، أحمد الزينى، أميمة المحلاوى".