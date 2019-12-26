"جيهان" تطلب الخلع: طردني واستأجر جراجًا لكلاب الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت جيهان دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها بـ"زوجي يطعم كلاب الشارع ويتركني دون طعام".

تروي "جيهان. م - 31 سنة - ربة منزل" أنها تزوجت منذ سنتين بـ"محمد .ط - 34 سنة - يعمل ترزي" ولم يرزقا أطفالاً رغم أنه لا يوجد مانع طبي للإنجاب.

وتضيف صاحبة الـ31 عامًا: "هذا أثر على نفسية زوجي وفجاة بدأ يتكلم على كلاب الشارع. متعاطف معهم لوجودهم في الشارع دون طعام وشراب".

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وتصف الزوجة حجم المعاناة التي لقيتها فتقول: "في يوم أخذ زوجي بعض طعامنا وجلس في الشارع مع الكلاب لكي يأكلهم واعتقدت أنها مرة ولم أعلق ولكن بعد ذلك أصبح ياخذ أي طعام في الثلاجة ويعطيه للكلاب وأصبح يقضى أغلب وقته جالسًا في الشارع جوارهم، حتى تشاجرت معه، وقلت له: قلبك حنين على الكلاب فقط تأكلهم ولا تأكلني. لكنه كان كمن لا يسمع".

أضافت الزوجة: "زوجي أهمل عمله ومحله مغلق أغلب الوقت وفي مرة أحضر لحمة وطلب مني أن أجهز طعام للكلاب. رفضت فقال لي هذا ثواب وعايرني بحرماننا من الإنجاب.. أصبح ينفق على الكلاب من مبلغ كان يضعه في البنك غير أنه أصبح يعود يوميًا شكله ورائحته صعبة مما يضطرني لغسل ملابسه يوميًا".

"تحملت كثيرًا لكنني فوجئت بأنه بيستأجر جراجًا لكي تنام فيه الكلاب فقلت له: أنت اتجننت، فطردني من المنزل وقال أنه سيحضر كلاب الشارع تقيم مكاني في المنزل"؛ تقول الزوجة التي لجأت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع تحمل رقم 2479 لسنة 2019 ما تزال منظورة.​