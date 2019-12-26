شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 123 ألف طفل بأسوان خضعوا للمسح السمعى لحديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك نحو 123 ألف طفل وطفلة من حديثى الولادة بمحافظة أسوان خضعوا للكشف الطبى عن السمع، فى إطار خطة وزارة الصحة بقياس درجة السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، والتى تم إدراجها ضمن الإجراءات الصحية اللازمة للأطفال حديثى الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، مضيفًا أن هذا المسح الطبى للأطفال حديثى الولادة يجرى على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان بالكامل، والتى انطلقت خلال شهر أكتوبر الماضى وتستمر بصفة دائمة، لافتاً إلى أن تنفيذ ذلك يأتى ضمن الخدمات التى تقدمها الصحة لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين فى مختلف المدن والمراكز وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة.

وأشار الدكتور إيهاب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن أماكن الكشف المجانى تم تحديدها بوحدات الرعاية الأولية المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة، القرى المجاورة، وسبق ذلك تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل لأجهزة قياس السمع من أجل ضمان تحقيق جودة عالية من النتائج.

وتابع وكيل وزارة بأسوان، أنه سيجرى تنفيذ أعمال فحص السمع إلزامياً لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته، مع إلزام أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامى على المواليد بدءًا من ذلك اليوم، على أن يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان، نظمت قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية الحكمة بمركز نصر النوبة، واستمرت القافلة لمدة يومين، قال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية، إن أعمال القافلة أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 1564 مواطنا، بالإضافة لإجراء عدد من الفحص والتحاليل طبية، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.