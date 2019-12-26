شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الإسرائيلى: مستعدون للحرب القادمة مع حزب الله أو حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلى أفيف كوخافى، إن فيلق القدس الإيرانى التابع للحرس الثورى ينقل أسلحة متطورة إلى العراق شهريًا، مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح باستمرار ذلك، وأكد فى ندوة خاصة لتخليد ذكرى وفاة رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الأسبق "أمنون ليفكين شاحاك" فى مدينة هرتسليا الساحلية، أن إيران تسعى لتصبح أكثر عدوانية، من خلال السيطرة على المزيد من الأراضى العراقية .

وأضاف رئيس أركان الجيش: "تواصل إيران، إلى جانب القيود على البرنامج النووى، إنتاج صواريخ تصل إلى اسرائيل"، موضحاً أن إيران غيرت سياستها على مدار العام الماضى وبدأت عمليات هجومية، خاصة ضد دول الخليج، وأصبحت أكثر عدوانية، حتى تجاه إسرائيل.

وأشار كوخافى إلى احتمال حرب مستقبلية في الشمال أو مع حماس في قطاع غزة، قائلا إن "الحرب هى الملاذ الأخير، في الحرب القادمة ستكون شدة النار على الجبهة الداخلية كبيرة، لذلك يجب على السلطات المدنية الاستعداد، وينبغي الاستعداد لذلك نفسيا أيضا".

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وهدد رئيس أركان الجيش من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب القادمة، قائلا :"سنهاجم المدن بشدة، لأنه لا توجد وسيلة أخرى لوقف تهديد الصواريخ والقذائف، وقد اختار أعداء إسرائيل التموضع فى الدول المحيطة لإسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل.

وتابع :"سنهاجم بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية وسنحذرهم، ونسمح لهم بالجلاء وبعد ذلك مباشرة سنهاجم بشدة، وعلى الدولة التى تستضيف منظمة إرهابية أن تعلم أنها تتحمل مسؤولية".

وتعليقًا على الأخطاء التشغيلية التى ارتكبت أثناء عملية "الحزام الأسود" التى قتل فيها ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة فى دير البلح بقطاع غزة بعد اغتيال القيادى فى الجهاد الإسلامى بهاء أبو العطا، قال كوخافى: "يمكن أن تحدث أخطاء من وقت لآخر، مثلما حدث للأسف فى عملية الحزام الأسود".