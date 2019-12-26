شكرا لقرائتكم خبر عن يهودى يحمل سكينا يقتحم كنيسة القيامة فى القدس خلال احتفالات أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت القناة "13" الإسرائيلية، إن يهوديا يحمل سكينا اقتحم كنيسة القيامة الواقعة فى البلدة القديمة فى القدس، فى ذروة شعائر عيد الميلاد حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، ووفقا للقناة الناطقة بالعبرية، وصل المشبوه إلى الكنيسة وفى يده سكين كبير، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد فى الحادث، وأكدت أن قوات الشرطة ألقت القبض عليه، مشيرة إلى أنه تسبب فى حالة من الذعر الشديد بين المتواجدين فى الكنيسة.

يذكرأن تقدمت ميلانيا ترامب، السيدة الأمريكية الأولى، ودونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بالتهنئة للشعب الأمريكي، بمناسبة احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، إذ تحتفل الكنيسة الغربية، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، والذى يوافق يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقا للتقويم الغربي، فيما تحتفل به بعض الكنائس الشرقية يوم 7 يناير من كل عام.

ونشرت ميلانيا فيديو يجمعها بالرئيس دونالد ترامب، يهنئون فيه الأمريكيين بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، وقالت :"الرئيس وأنا، نرغب فى أن نتمنى عيد ميلاد مجيد لكل الأمريكيين، فى هذا الوقت من العام المسيحيين يحتفلون بعيد ميلاد مخلصنا، يسوع المسيح، ونحتفل بحبه لكل شخص".