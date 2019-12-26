شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين يتنافسون على «نقيب أطباء الإسنان».. و3 لـ«البيطريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف حمزة، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، المقرر إجراؤها 26 مارس المقبل، أن عدد المرشحين، خلال الأيام الأربعة الأولى للترشح، وصل إلى 90 مرشحًا، بينهم 4 على مقعد النقيب الفرعى، و9 على عضوية النقابات الفرعية، وعضو على مقعد النقابة العامة، تحت السن، لافتًا إلى أن آخر موعد لتقديم أوراق الترشح في الثانية ظهر 30 ديسمبر الجارى.

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وأضاف «حمزة» أن هناك 7 مرشحين تقدموا بأوراقهم على منصب نقيب أطباء الأسنان، وهم: الدكتور خيرى المرسى والدكتور سعيد الباسطى والدكتور إيهاب هيكل والدكتور أحمد الزينى والدكتورة أميمة المحلاوى والدكتور أحمد توفيق، بالإضافة إلى الدكتور ياسر الجندى، النقيب الحالى، لافتًا إلى أن الانتخابات ستجرى على مقعد النقيب العام و12 عضوًا «6 على مستوى الجمهورية و6 على مستوى المناطق»، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.

على صعيد آخر، أعلن الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، عضو لجنة انتخابات التجديد النصفى، أن عدد المتقدمين للترشح في اليوم الثالث بلغ 25 مرشحًا، بينهم 3 فوق السن، ومرشح تحت السن للنقابة العامة، و7 لمقعد نقيب نقابة فرعية، و5 لمقعد عضو مجلس فوق السن، و6 تحت السن، ليكون إجمالى المتقدمين، منذ فتح باب تلقى الطلبات، 69 مرشحًا، بينهم 3 على مقعد النقيب العام.

وأوضح «قاسم» أن الأوراق المطلوبة من المرشحين على مقاعد النقيب وعضوية النقابة العامة: سداد اشتراك 2019، وصورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه عضوية النقابة، وصورتان شخصيتان، وبالنسبة للمرشحين على مقعد عضو النقابة العامة للمناطق، يجب إحضار شهادة بالقيد ضمن النقابة الواقعة في نطاق القطاع المتنافس عليه، وبالنسبة للحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص، يجب إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء، تتم كتابة إقرار بعدم عمله في القطاعين.