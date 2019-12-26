مصر | مقتل طفل وإصابة نجل عمه في مشاجرة بالأسلحة بالبدرشين

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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن أن المشاجرة التي وقعت بالأسلحة النارية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين، أسفرت عن مصرع محمود.ع.ا، 10 سنوات، متأثرا بإصابته بطلق ناري، كما أصيب نجل عمه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة سيطرت على مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، ووجود متوفي ومصابين.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وضبط طرفيها والأسلحة النارية المستخدمة في التشاجر.