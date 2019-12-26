مصر | مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

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لقى طفلان مصرعهما في حريق شقة سكنية بمركز كرداسة، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بمركز كرداسة، وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق، بعد مصرع طفلين إثر الحريق، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة وبإخطار مدير أمن الجيزة تم العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.