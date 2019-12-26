مصر | الجمعة.. أول اجتماع لنادى القضاة بتشكيله الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة.. أول اجتماع لنادى القضاة بتشكيله الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس الإدارة المنتخب سيعقد يوم الجمعة المقبل، أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بعد الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي، والتي شهدت إقبالا غير مسبوق والتي أسفرت عن فوز القائمة كاملة عدا مقعد واحد التي تشكل منها المجلس الجديد.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في تلك الجلسة، تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية وتوجيه الشكر للقضاة أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك الإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح نادي القضاة بشامبليون، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضاري، التي تمت به وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور مراسم افتتاح النادي العريق، الذي سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه في عام ١٩٤٩.