مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مقتل الطفل مروان وانتحار طالب بعد وفاة صديقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مقتل الطفل مروان وانتحار طالب بعد وفاة صديقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"دفنته بمساعدة أبيه".. صورة الطفل مروان ضحية التعذيب بمنشأة القناطر

حصت بوابة "الخليج 365"، على صورة الطفل "مروان" صاحب الـ3 أعوام، الذي قتل على يد زوجة والده، والتي دفنه بمساعدة الوالد، بسبب تبوله على ملابسه.

بالأسماء.. تجديد حبس 16 من متهمي خلية الأمل 45 يومًا

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني تجديد حبس 16 من المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم خلية الأمل".

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شنق نفسه بعد وفاة صديقه.. تفاصيل انتحار طالب بمنشآة القناطر

على مدار شهر كامل حاول طالب كلية الهندسة أن يحمي من ذاكرته مشهد مصرع صديقه أمام عينه في حادث سير، لكنه لم يستطع نسيان الكابوس حتي قرر أن يلحق به بالانتحار شنقا داخل منزله بمركز منشآة القناطر الواقع بشمال قطاع اكتوبر.

إحالة 3 متهمين بسرقة الفلل بالقاهرة الجديدة لـ"الجنايات"

قرررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة 3 متهمين بسرقة الفلل في القاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات.

"الداخلية" تواصل تيسير الخدمات الأمنية للمسنين وذوي الإعاقة

استقبلت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة، عددا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.

