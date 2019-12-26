أخبار مصر | إعلان مهم من "التعليم" بشأن "التابلت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان مهم من "التعليم" بشأن "التابلت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين "التابلت" في مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولى ، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرحلة الأولى والثانية.

وقالت الوزارة في خطاب تم تعميمه علي المديريات التعليمية أن ذلك سيتم من خلال مكاتب البريد أو مكاتب فوري.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي حيث تتم الامتحانات في ١١ يناير المقبل علي أن يكون امتحان الصف الأول الثانوي ورقي، بينما يتم امتحان الصف الثاني الثانوي الكتروني بـ"التابلت".